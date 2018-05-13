Певец от Украины «укусил» ведущую «Евровидения»
Выступавший на «Евровидение» от Украины певец Melovin в шутку «укусил» ведущую конкурса в ответ на ее реплику о его сходстве с вампиром. Видеоролик с кадрами «укуса» был опубликован в твиттере.
В ходе беседы с украинским конкурсантом, ведущая отметила, что певец похож на вампира, так как он носит цветные линзы. В свою очередь Melovin попытался «укусить» ведущую за плечо.
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Ранее победительница «Евровидения-2018» певица Нетта Барзилай, выступавшая от Израиля, прокомментировала свою победу.
По ее словам, все выступили блестяще, «но кто-то должен был выиграть».
Также сообщалось, что певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на «Евровидении», поздравила Нетту Барзилай с победой.