Анна Нетребко не смогла выступить в Метрополитен-опера из-за болезни

Российская оперная певица Анна Нетребко пропустила выступление в Нью-Йорке из-за болезни. Сообщения об этом появилось в твиттере Метрополитен-опера 5 мая.

Как отмечается, певица должна была исполнить заглавную партию в опере Джакомо Пуччини «Тоска».

«Дженнифер Роули исполнит заглавную партию в «Тоске» Пуччини и заменит Анну Нетребко, которая больна», — говорится в сообщении.

Ранее Нетребко вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго выгнали из лондонского театра «Принц Эдуард».