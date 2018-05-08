Анна Нетребко не смогла выступить в Метрополитен-опера из-за болезни
Российская оперная певица Анна Нетребко пропустила выступление в Нью-Йорке из-за болезни. Сообщения об этом появилось в твиттере Метрополитен-опера 5 мая.
Как отмечается, певица должна была исполнить заглавную партию в опере Джакомо Пуччини «Тоска».
«Дженнифер Роули исполнит заглавную партию в «Тоске» Пуччини и заменит Анну Нетребко, которая больна», — говорится в сообщении.
Ранее Нетребко вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго выгнали из лондонского театра «Принц Эдуард».