В США снимут байопик о Трампе

Американский журналист Габриел Шерман объявил о начале работы над сценарием к фильму о президенте США Дональде Трампе. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Картина под названием «Ученик» — отсылка к названию реалити-шоу с участием Трампа — сосредоточится на пути американского миллиардера к президентскому креслу.

Реклама

«Как журналист я писал о Дональде Трампе на протяжении более 15 лет. Я давно очарован историей происхождения молодого бизнесмена, который оказался в суровом мире Нью-Йорка 70-х и 80-х годов. Этот период довольном много рассказывает о человеке, которые ныне занимает Овальный кабинет», — рассказал Шерман.

Журналист также известен как автор книги The Loudest Voice in the Room об основателе Fox News Роджере Аайлсе.