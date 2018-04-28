Путин объявил 2019 год Годом театра

Грядущий 2019 год будет объявлен в России Годом театра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Президент обсудил положение дел в российском театре 28 апреля на встрече с председателем Союза театральных деятелей России Александром Калягиным. Глава союза первым высказал пожелание сделать 2019 год в России Годом театра.

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«Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра», — положительно ответил Владимир Путин на предложение Александра Калягина.

Калягин также сообщил президенту, что значительное количество театров нуждается в ремонте, а специалистам необходимо повышение зарплаты.

Ранее стало известно, что российские фильмы всего за треть 2018 года обогнали кассу Года кино — 2016 года.