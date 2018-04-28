Билла Косби оставили под домашним арестом

Американского актера Билла Косби, которого признали виновным в сексуальных домогательствах, оставили под домашним арестом. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, Косби также должен будет носить отслеживающее GPS-устройство.

Актеру не разрешается покидать свой дом в Пенсильвании, за исключением случаев необходимости медицинской помощи или консультации с адвокатом.

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Ранее Косби признали виновным в сексуальных домогательствах.

Судебный процесс длился с 2016 года, Косби признали виновным по трем статьям, наказание по каждой из них составляет до 10 лет тюремного заключения.