Билла Косби оставили под домашним арестом
Американского актера Билла Косби, которого признали виновным в сексуальных домогательствах, оставили под домашним арестом. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, Косби также должен будет носить отслеживающее GPS-устройство.
Актеру не разрешается покидать свой дом в Пенсильвании, за исключением случаев необходимости медицинской помощи или консультации с адвокатом.
Реклама
Ранее Косби признали виновным в сексуальных домогательствах.
Судебный процесс длился с 2016 года, Косби признали виновным по трем статьям, наказание по каждой из них составляет до 10 лет тюремного заключения.