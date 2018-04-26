Друг Джигарханяна пояснил, почему актер был в коме

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна после госпитализации врачи вводили в состояние искусственной комы, передает агентство городских новостей «Москва» заявление друга артиста, режиссера Юрия Шерлинга.

«Армен Борисович был госпитализирован, был введен в искусственную кому. На данный момент о его состоянии пока еще не сообщали. Его состояние здоровья несколько дней назад было чрезвычайно плохое. У нас была читка пьесы, мы решили даже прерваться на несколько дней и созванивались с Арменом Борисовичем», — сказал Шерлинг.

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В свою очередь экс-супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что не обладает информацией о состоянии бывшего мужа, а его представители с ней не общаются.

Ранее источник в медицинских кругах сообщил, что Армен Джигарханян был доставлен в больницу в состоянии комы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В феврале 2018 года актер был госпитализирован из-за осложнений вирусного заболевания.