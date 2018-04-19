Назван фильм закрытия Каннского кинофестиваля

Каннский фильм выбрал фильмом закрытия картину Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота», сообщает DeadLine.

Главный герой картины — наш современник, попавший в Испанию прошлого, где его приняли за Санчо Пансу. Он расследует убийство Дон Кихота Ламанчского.

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В фильме, который Гиллиам мечтал выпустить около 30 лет, снялись Адам Драйвер и Ольга Куриленко.

Показ пройдет 19 мая после церемонии закрытия.

Ранее был назван полный состав жюри Каннского кинофестиваля, куда, в частности, вошли режиссер Андрей Звягинцев, актриса Кристен Стюарт и сценаристка Ава Дюверней.