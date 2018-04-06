Путин назвал мощным культурный код россиян

Президент России Владимир Путин на вручении премии в области литературы и искусства для детей и юношества поговорил с лауреатами о культурном коде россиян, сообщает РИА «Новости».

На церемонии в Кремле режиссер и художник анимационного кино Дина Вельковская, лауреатка премии, поблагодарила государство за поддержку анимации. «Ведь это уникальное явление — российское анимационное кино. Мы выросли, столько поколений людей выросло на этом кино, и мы разговариваем все фразами из анимационного кино. Это какие-то коды, которые делают нас особенными, и если бы не эта поддержка, то ничего бы этого не сохранилось», — поделилась мыслями Вельковская.

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Путин согласился с ней, завершая церемонию. «Вот этот код, он складывается из поколения в поколение, и каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, которая делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным. И вы вносите в это огромный вклад. Большое вам спасибо!» — сказал он.

Премия президента в области литературы и искусства присуждается с 2013 года. В 2018 году ее вручили 6 апреля — дата была перенесена в связи с трауром по погибшим в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».