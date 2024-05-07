Дагестанский тренер избил подростка из-за поражения на соревнованиях

Дагестанский тренер избил подопечного, который проиграл на Всероссийских соревнованиях в Оренбургской области, мужчина пинал беззащитного подростка. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Кавказ».

Инцидент произошел на соревнованиях в Оренбурге, подросток проиграл в схватке, мужчина схватил ребенка за шею, завел в подсобное помещение и избил. Как сообщили в министерстве спорта Дагестана, тренер не работает в государственных спортивных учреждениях, не имеет необходимого образования.

«Это частник, который решил пробовать себя в роли тренера, а его подопечными были в основном дети его родственников и знакомых. Также узнал, что аналогичные насильственные действия он применял к детям в ходе тренировочного и соревновательного процесса и ранее», — отметил министр спорта республики Сажид Сажидов.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Подробности о состоянии пострадавшего мальчика неизвестны. По заверениям чиновников, тренер больше не будет работать с детьми.

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