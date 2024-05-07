Стало известно о возвращении бардов Никитиных в Россию после скандала

Барды Татьяна и Сергей Никитины могут вернуться в Россию в июле 2024 года. Об этом сообщает со ссылкой на собственный источник Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

О возможном возвращении заявили близкие Никитиных, пожелавшие остаться анонимными.

«[Сергей] сказал, что Татьяна себя плохо чувствует, у нас 11 концертов, гастроли, мы вымотанные. Он говорит, что в июне мы не приедем точно. Если рассеются тучи, то может быть, приедем в июле…» — говорит источник.

Сейчас, по данным канала, барды находятся в Испании и их настораживает обсуждение их персон в СМИ.

В апреле актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ.

Никитины в ответ рассказали, что никогда не помогали финансово украинской армии и не собираются. Все обвинения в свой адрес они назвали ложью и клеветой. Артисты также отказались от участия в фестивале уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой «Возраст счастья», который должен состояться в мае в Черногории, чтобы «снять все сомнения».

Ранее в Москве отменили юбилейный концерт Сергея Никитина.