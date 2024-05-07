Встречавшаяся в 2012 году с Путиным после инаугурации девочка рассказала о беседе с ним

Россиянка Соня Пятница, с которой президент Владимир Путин встретился в Кремле после его инаугурации в 2012 году, рассказала о разговоре с ним. Об этом написал ТАСС.

Девочка встретилась в Путиным в июне 2011 года в Федеральном научном клиническом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Тогда ей было восемь лет и она подарила Путину кофейную чашку с блюдцем, которые разрисовала. Также девочка попросила у него разрешить посетить Кремль и красную башню.

Пятница в разговоре с ТАСС призналась, что встреча с президентом ей запомнилась, несмотря на то, что ей было немного лет. Она отметила, что вспоминает и атмосферу Кремля, где ей удалось побывать.

Сейчас Соне исполнилось 20 лет. Она призналась, что хотела бы спросить у Путина, помнит ли он ее. «И пожелала бы ему здоровья, чтобы все было хорошо», — заключила девушка.

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. Торжественные мероприятия в честь Дня Победы, в том числе парад на Красной площади, пройдут в день праздника — 9 мая.

Ранее Путин поблагодарил за работу правительство РФ.