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В России вырастет количество «штрафных» камер

«Известия»: в России существенно вырастет количество «штрафных» камер

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Depositphotos

В России планируют увеличить количество штрафных камер с искусственным интеллектом. Об этом сообщает издание «Известия».

В материале отмечается, что в 2023 года в муниципальных учреждениях в 2,5 раза вырос спрос на камеры наблюдения. В 2022 году было закуплено меньше сотни камер, а в 2023 году их купили в количестве 239 штук. При этом совладелец компании по разработке ИИ-систему Softlogic Денис Логинов сообщил, что спрос растет в связи с эффективностью данных камер.

«Полнота и точность фиксации нарушений вкупе с геопозиционированием и выявлением конкретных нарушителей позволяет выдавать предписания и выставлять штрафы автоматически, принося миллионы рублей в местные бюджеты. В крупных городах комплексы окупаются буквально за пару недель, в небольших — за пару месяцев», — сообщил Логинов.

До этого камера видеонаблюдения зафиксировала нападение на семилетнего мальчика с электрошокером. Сообщалось, что в Первомайском районе Новосибирска мальчик попал в больницу с нарушением сердечного ритма после удара электрошокером. Семья пострадавшего обратилась с заявлением в правоохранительные органы, проводится проверка. Полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения, личности подростков и причины конфликта между детьми устанавливаются.

Ранее в Госдуме призвали ввести штрафы за корыстное использование маткапитала.

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