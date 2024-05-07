Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«За что так с нами — вообще непонятно»: игрок клуба РПЛ удивлен методами тренера

Игрок «Рубина» Иву заявил, что Григорян заставлял играть жестко против партнера

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Полузащитник казанского «Рубина» Угочукву Иву высказался о работе с российским тренером Александром Григоряном в армянском «Урарту». Его слова передает Sport24.

«Безумный тренер, но мне нравился! Шуток Григорян не терпит. Предпочитает, чтобы команда дралась, билась, а не веселилась.

Еще Григорян останавливал тренировки и отправлял нас нарезать круги. А пару раз вечером я открывал командный чат — а там Григорян пишет мне и еще паре ребят: «Жду вас троих утром на базе». Только после утренней тренировки Григорян допускал нас к работе с остальными. За что так с нами — вообще непонятно!» — сказал Иву.

В сезоне-2022/23 Иву в составе «Урарту» стал победителем чемпионата Армении и выиграл Кубок страны.

6 мая «Рубин» на выезде сыграл вничью с ЦСКА 2:2, сравняв счет в добавленное время.

ЦСКА после 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) с 39-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Рубин» — девятый (38 очков). Лидером по итогам тура снова стал «Зенит». Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Факелом» (1:1). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. «Быки» делят с «Динамо» второе место.

Ранее игрок «Рубина» снова остроумно пошутил после матча РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами