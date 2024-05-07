Врач рассказал, для каких людей стресс наиболее опасен

По мнению психиатра Асима Шаха из Медицинского колледжа Бейлора (США), одинокие люди больше всего подвержены опасным последствиям стресса. Дело в том, что отсутствие реакции окружающих на измененное поведение человека косвенно способствует ухудшению психологического состояния. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Шах объяснил, что стресс накапливается постепенно. При этом для появления выраженных симптомов (таких как потеря волос и явное ухудшение состояния здоровья) могут потребоваться месяцы. По словам психиатра, постоянное пребывание в одиночестве лишает человека возможности заручиться поддержкой близких. Кроме того, именно коллеги, семья и друзья первыми подмечают изменения, свидетельствующие о стрессе, в поведении человека.

Врач уточнил, что ранними признаками стресса могут быть эмоциональная холодность, потеря интереса к жизни, нежелание делать то, что когда-то приносило удовольствие, нервозность, боязненность, изменение пищевых привычек. При этом находящийся в нервном напряжении человек может сразу не понять, что испытывает стресс. Вследствие этого лечение затягивается, а психическое здоровье — ухудшается. Стресс также может оказывать негативное влияние на физиологическое здоровье человека, провоцируя бессонницу, сердечно-сосудистые заболевания и снижение иммунитета.

Для выравнивания эмоционального фона при умеренном стрессе доктор Шах рекомендует начать с физической активности и упражнений на расслабление.

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