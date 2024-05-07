Россияне рассказали, сколько хотели бы зарабатывать

Жители РФ в среднем хотели бы получать от 140 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру». С результатами исследования ознакомился ТАСС.

При этом зарплатные ожидания среди и мужчин и женщин различаются. Так, россияне ожидают доход свыше 171 тыс. рублей, а россиянки — более 125 тыс. рублей.

Самые высокие запросы в сферах маркетинга и рекламы (179 тыс. рублей), строительства (167 тыс. рублей) и общественного питания (159 тыс. рублей).

Среди регионов по размеру зарплатных ожиданий лидируют Москва и Московская область. Жители столицы и ее окрестностей хотели бы получать в среднем 196 тыс. рублей в месяц. Далее идут Нижний Новгород и Санкт-Петербург со средним запросом в 158 и 138 тыс. рублей соответственно.

До этого стало известно, как россияне обосновывают необходимость повышения зарплаты. Более 40% опрошенных приводят в качестве аргумента большой опыт работы.

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