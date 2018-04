Клип на песню Despacito побил рекорд просмотров на YouTube

Видеоклип пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки со времени своего размещения на YouTube в январе 2017 года смог набрать 5 млрд просмотров, сообщает Forbes.

Это абсолютный рекорд видеосервиса — и очередной для танцевального хита, который набрал 3 млрд просмотров в августе прошлого года и 4 млрд — в декабре.

Реклама

На второй позиции расположился ролик на песню See you again Уиза Халифы и Чарли Пута с 3,5 млрд просмотров, на третьей — клип Эда Ширана Shape of you с 3,4 млрд просмотров.

В декабре 2017 года Despacito заняла 4 место в топе лучших песен года по версии журнала Billboard. Композиция по итогам прошлого года также стала одной из самых популярных в России.