«Служебный роман» стал поводом для проверки украинского канала

Украинский канал «1+1» проверят из-за показа фильма «Служебный роман» с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в список лиц, якобы угрожающих нацбезопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение принял Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания.

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По информации регулятора, лента появилась в эфире канала 8 и 10 марта.

Ранее сообщалось, что два украинских канала получили предупреждения из-за фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Также сообщалось, что большинство украинцев назвали ошибкой запрет российских артистов и фильмов.