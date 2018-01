Скончался басист The Kinks и The Zombies Джим Родфорд

Джим Родфорд, басист британских рок-групп The Kinks и The Zombies, скончался на 77-м году жизни. Об этом говорится на странице The Zombies в фейсбуке.

«С глубокой грустью я узнал сегодня утром, что мой дорогой кузен и старый друг Джим Родфорд умер этим утром после того, как упал с лестницы», — написал Род Арджент, основатель коллектива.

Арджент добавил, что Родфорд был первым человеком, приглашенным в The Zombies в 1961 году.

«Его будет не хватать. Спи спокойно и да благословит тебя Господь, дорогой друг», — написал он.

По словам Арджента, точная причина смерти Родфорда устанавливается.