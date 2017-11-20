Караченцов начал курс лечения от рака

Актер Николай Караченцов начал курс лечения от онкологического заболевания, сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на сына артиста.

«Сейчас первый, потом через три недели второй, еще через три недели — третий. Через два или три курса соберется консилиум врачей, чтобы определиться, насколько выбранная методика эффективна», — заявил Андрей Караченцов.

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Он также рассказал, что его отец все время лечения будет находиться дома, а на курсы химиотерапии станет ездить раз в три недели.

Артист попал в отделение нейрохирургии 18 сентября. Его сын говорил, что отец оказался в больнице для планового обследования и пробудет там около двух недель. Затем актера выписали.

Впоследствии супруга актера Людмила Поргина сообщила, что у ее мужа обнаружили опухоль в легком.