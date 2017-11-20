СМИ рассказали о роли Чарльза Мэнсона в сюжете нового фильма Тарантино

СМИ рассказали подробности о роли главы «коммуны» убийц «Семья» Чарльза Мэнсона в сюжете нового фильма Квентина Тарантино. Об этом, в частности, пишет NME.

По словам источника, действие будет разворачиваться летом 1969 года в Лос-Анджелесе. В центре внимания — телевизионный актер, у которого был один успешный сериал и который ищет способ попасть в кино. К тому же самому стремится его дублер.

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Как утверждается, фоном для основных событий послужит убийство жены режиссера Романа Полански – актрисы Шэрон Тейт – и еще четырех человек, совершенное участниками группировки Мэнсона.

Также сообщается, что Тарантино обсуждал свой новый фильм с актерами Брэдом Питтом, Томом Крузом и Леонардо ДиКаприо. Предполагается, что роль Тейт достанется актрисе Марго Робби.

Ранее сообщалось, что скончался Чарльз Мэнсон.

Кроме того, сообщалось, что Тарантино нашел студию для нового фильма.