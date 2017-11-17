Путин о симбиозе политиков и деятелей культуры: вы мосты строите, мы сжигаем

Президент России Владимир Путин образно описал взаимодействие политиков и деятелей культуры, сообщает РИА «Новости».

Глава государства встретился с российскими и иностранными гостями Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Между деятелями искусства и политики есть такой скрытый симбиоз, мы не можем друг без друга: вы мосты строите, мы сжигаем, вы опять строите, мы опять сжигаем. Всем есть чем заниматься, все при деле. Это очень хорошо», – сказал Путин под смех собравшихся.

Реклама

Перейдя на серьезный тон, президент отметил, что власть постарается беречь те мосты, которые создаются здесь, в России.

Ранее сообщалось, что Путин вспомнил шутку про Александра I и его бабушку.

Также сообщалось, что Путин пошутил о своем графике после выборов.