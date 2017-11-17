Президент России Владимир Путин вспомнил шутку Александра I про бабушку во время совещания о поддержке и профподготовке талантливой молодежи в сфере искусства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Деятели культуры предложили вернуться к прошлым временам, и глава государства в ответ пошутил: «Кто ни начинает говорить — все предлагают вернуться к тому, что было. Я, знаете, вспомнил, фразу Александра I, который взошел на трон и сказал: все будет, как при бабушке».

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Ранее Путин пошутил о своем графике после выборов.

Также сообщалось, что Путин заявил, что творческие вузы должны подчиняться Министерству культуры.