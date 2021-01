Мистер «Евровидение»: 10 попыток Киркорова покорить конкурс

В январе организаторы «Евровидения» подтвердили, что конкурс «обязательно состоится в этом году». В правила проведения мероприятия внесли правки, учитывающие любой уровень эпидемиологической обстановки. Например, к участию допустят записи выступлений, если артисты не смогут приехать в Роттердам или окажутся в изоляции после прилета. Участники из некоторых стран уже готовятся к долгожданному «Евровидению».

Реклама

Народный артист России Филипп Киркоров объявил, что поедет на конкурс от Молдавии. Он будет продюсировать исполнительницу Наталью Гордиенко.

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять «Евровидение-2021» вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы! Наша международная команда — Димитрис Контопулос, Ильяс Кокотос и Фокас Евагелинос — готовит очень сладкую премьеру! Новая песня уже совсем скоро!

Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет», — написал Киркоров в Instagram.

Представительница Молдавии на «Евровидении-2021» — опытная участница различных музыкальных конкурсов и фестивалей. В 2006 году уроженка Кишинева уже принимала участие в «Евровидении» в дуэте с Арсением Тодирашем (Arsenium). С песней «Loca» пара заняла 20 место из 24 участников. Через год Гордиенко одержала победу на фестивале «Новая волна» и участвовала в витебском «Славянском базаре». В 2009-м заслуженная артистка Молдавии прошла в финал местного отбора на «Евровидение», но отозвала свою заявку из-за семейных проблем.

Во всем мире главным «Мистером «Евровидение» считается единственный двукратный победитель конкурса Джонни Логан. Ирландский музыкант стал триумфатором состязания в 1980-м и 1987 годах, а в 1992-м Линда Мартин заняла первое место с написанной Логаном песней «Why Me?». В отечественном шоу-бизнесе прозвище «Мистер «Евровидение» прикрепилось к Киркорову, который появлялся на конкурсе в качестве участника, продюсера, композитора и комментатора.

В 1995 году Киркоров представлял Россию в Дублине с песней «Колыбельная для Вулкана». Исполнитель, выступавший под шестым стартовым номером, занял 17 место из 23 участников. Гран-при конкурса в том году получила норвежская группа Secret Garden с песней «Nocturne».

Затем Киркоров сконцентрировался на продюсировании участников «Евровидения» из различных стран. В 2003 году артист помогал украинцу Александру Пономареву, выступавшему в Латвии с песней «Hasta la vista». В финале конкурса он стал 14-м. На «Евровидении-2005» Киркоров был продюсером Анжелики Агурбаш, которая представляла Белоруссию с композицией «Love Me Tonight». Артистка заняла в полуфинале 13 место и не попала в финал.

Первого успеха в продюсировании Киркоров достиг в 2006 году, помогая Диме Билану в Афинах. Россиянин с песней «Never Let You Go» получил 248 баллов и занял второе место, уступив 44 очка финской группе Lordi.

В 2007 году Киркоров написал для белоруса Дмитрия Колдуна музыку к песне «Work Your Magic». На «Евровидении» в Хельсинки исполнитель занял шестое место, что стало лучшим результатом за все время участия Белоруссии в конкурсе.

Год спустя артист продюсировал на конкурсе Ани Лорак и стал композитором ее песни «Shady Lady». Представительница Украины заняла второе место, а победителем стал Билан. В 2009 году Киркоров был комментатором «Евровидения» в Москве.

На «Евровидении-2014» в Копенгагене певец был помощником сестер Марии и Анастасии Толмачевых, а также стал одним из композиторов их песни «Shine». Победительницы детского «Евровидения-2006» во «взрослом» конкурсе стали седьмыми.

В 2016-м и 2019 году Киркоров был ведущим помощником Сергея Лазарева и композитором его песен «You Are the Only One» и «Scream». В обоих случаях россиянин стал бронзовым призером «Евровидения».

Также артист продюсировал на конкурсе молдавский коллектив DoReDos и написал музыку к его композиции «My Lucky Day». В финале «Евровидения» в Лиссабоне группа заняла десятое место.