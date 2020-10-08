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«Стало неожиданностью»: поэтессе из США присудили нобелевку

Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк

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Нобелевскую премию по литературе вручили американской поэтессе Луизе Глюк. Награду присудили за «безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным». Глюк — лауреат множества литературных премий, в том числе Пулитцеровской за сборник «Дикий ирис». В этом году среди главных претендентов была Людмила Улицкая.

Нобелевским лауреатом по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк. Ей присудили премию за «безошибочный поэтический голос».

«За безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным», — говорится в заявлении Шведской королевской академии.

В Академии добавили, что Глюк была «удивлена», когда получила их телефонный звонок. «Сообщение стало неожиданностью, но, насколько я могу судить, долгожданной», — заметил представитель премии в разговоре с «Би-би-си».

Отмечается, что Глюк черпает вдохновение в древних мифах и классических сюжетах. Центральными темами в ее творчестве являются детство и семейная жизнь, отношения с родителями, братьями и сестрами.

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке, в семье потомков венгерских евреев, эмигрировавших в США. Она начала писать стихи еще в школьном возрасте, а во время обучения в Колумбийском университете посещала поэтическую студию. Ее первый поэтический сборник «Первенец» («Firstborn») был опубликован в 1968 году. Вскоре после его выхода Глюк была признана выдающейся американской поэтессой.

Затем последовал период молчания, который прервался в 1975 году с публикацией сборника стихов «Дом на болотах» («The House on Marshland»). В нем, по мнению критиков, Глюк впервые обрела собственный поэтический голос. Она редко пользуется рифмой, уделяя внимание повторам и другим приемам, создающим ритм.

«В ее произведениях «я» прислушивается к тому, что осталось от собственных мечтаний и заблуждений, и не может быть ничего труднее, чем противостояние иллюзиям того самого «я». Но даже если Глюк никогда не отрицала значение событий из жизни в ее стихах, ее поэзию вряд ли можно назвать исповедальной», — подчеркивает Академия.

В своем творчестве Глюк описывает собственный посттравматический опыт, связанный с перенесенной в юности нервной анорексией. Из-за курса реабилитации поэтесса не смогла продолжить обучение в университете. Она так и не получила свой диплом.

Глюк опубликовала двенадцать сборников стихов и несколько томов эссе. Последний из них — «Правоверная и целомудренная ночь» («Faithful and Virtuous Night») — вышел в 2014 году. Она также преподает английский язык в Йельском университете. За свою жизнь Глюк стала лауреатом многих литературных наград, в том числе премии Американской академии поэтов, Пулитцеровской премии, премии Уильяма Карлоса Уияльмса, премии журнала The New Yorker, Боллингеновской поэтической премии. Она дважды становилась обладательницей Пулитцера — в 1993 и 2002 году.

В этом году в список фаворитов Нобелевки по литературе также вошли Мариз Конде, Харуки Мураками, Маргарет Этвуд, Нгуги Ва Тхионго и Людмила Улицкая. В разговоре с «Газетой.Ru» писательница призналась, что получение премии не входило в ее жизненные планы.

«Второе место мне всегда нравилось больше, чем первое. У второго больше потенциала. Кроме того, второе место не предполагает больших неудобств и потери времени на разные интервью. Так что настоящее положение вещей меня вполне устраивает. Поскольку во мне совершенно нет игрового задора, я свои шансы вообще не рассматриваю. Дадут — возьму, не дадут — не расстроюсь. Получение этой премии совершенно не входило в мои жизненные планы», — заявила Улицкая.

В 2019 году Нобелевскую премию по литературе получили сразу два писателя: польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке. Академия уже назвала лауреатов премии в этом году по физиологии и медицине, физике и химии. 9 октября станет известен обладатель премии мира.