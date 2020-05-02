А ты точно продюсер? Фабрика грез Райана Мерфи в сериале «Голливуд»

Жанр альтернативной истории — последний писк моды, и «Голливуд» Райана Мерфи уверенно шагает по подиуму. Это лучшая на сегодняшний день работа одного из важнейших шоураннеров в мире. Вторая половина 1940-х годов, киноиндустрия чувствует себя отлично. Военные годы, как ни странно, были невероятно прибыльными, «золотой век» продолжается. До спада эйфории и инфляции осталось недолго, однако пока что Голливуд — центр вселенной. Во всяком случае, для молодых американцев, которые ежедневно обивают пороги студий в надежде наутро проснуться знаменитыми.

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Среди них — Джек Кастелло (Дэвид Коренсвет), внеземной красоты юноша, планирующий содержать жену с двойней на подходе. А еще сценарист-самородок Арчи Коулман (Джереми Поуп), которому не повезло родиться черным гомосексуалом. Молодой режиссер с блеском в глазах — Рэймонд Эйнсли (Даррен Крисс), скрывающий свои филиппинские корни. Его девушка Камилла Вашингтон (Лора Хэрриер), которая вынуждена перебиваться ролями глупых горничных из-за темного цвета кожи.

close Кадр из сериала «Голливуд» (2020) Кадр из сериала «Голливуд» (2020) Ryan Murphy Productions

«Голливуд» — это, с одной стороны, знакомый и любимый всеми кэмповый Мерфи (сам он настаивает на термине «барокко»). Герои с завидной регулярностью произносят высокопарные монологи о своих чувствах. Все мужчины как будто только что снимались в рекламе нижнего белья. С другой, мини-сериал заметно выделяется на фоне предыдущих работ шоураннера. Это самая проникновенная и искренняя история из всех, что он рассказывал.

Метод Мерфи во многом аналогичен тому, чем занимался Квентин Тарантино в «Однажды в… Голливуде». Внешне это такая же ностальгическая открытка с лучшими туристическими видами «фабрики грез». Через 20 лет по тем же барам будет ошиваться Рик Далтон, а Шэрон Тейт — прогуливаться по тем же улицам. Реальные титаны индустрии — непосредственные участники сюжета наравне с вымышленными персонажами. Например, агент Генри Уилсон (Джим Парсонс), ответственный за популяризацию бифкейков — идеально подтянутых качков. Или его подопечный актер Рок Хадсон (Джейк Пикинг), которому еще предстоит сняться во «Все, что дозволено небесами» и «Гиганте».

close Кадр из сериала «Голливуд» (2020) Кадр из сериала «Голливуд» (2020) Ryan Murphy Productions

Другие легенды мелькают тут и там, норовя вставить словечко. На воскресной вечеринке можно встретить драматурга Ноэля Кауарда и подвыпившую Вивьен Ли, которая будет бравировать монологом из «Унесенных ветром» и восторгаться свеженькой пьесой «Трамвай «Желание». Утром — получить звонок от Хэтти Макдэниел, первой чернокожей артистки, получившей «Оскар». А потом зайти в гости к Анне Мэй Вонг, первой актрисе китайского происхождения, прославившейся в США. По дороге — наткнуться на «первую леди» Элеонору Рузвельт, идущую на встречу с голливудскими шишками.

С Тарантино сериал роднят и любовные вставки с фильмом внутри фильма. Это фрагменты ленты «Пэг», сценарий которой приглянулся руководству студии Ace (вход на ее территорию подозрительно напоминает арку Paramount). Вокруг производства этой картины и будет вращаться весь основной сюжет «Голливуда». Перспективная драма перерастет в радикальный и революционный проект, призванный навсегда изменить правила игры. Наконец, ключевое сходство — существенные исторические вольности, из которых складывается центральный нарратив.

close Кадр из сериала «Голливуд» (2020) Кадр из сериала «Голливуд» (2020) Ryan Murphy Productions

Здесь начинаются критические расхождения. Лента Тарантино была пропитана меланхолией, за кадром фантазия сталкивалась с известной зрителю реальностью. Мерфи под бодрый джазец в духе «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла (у него в мае на Netflix выходит собственный мини-сериал «Водоворот») играет более жизнеутверждающую мелодию. «Однажды...» — фильм о том, как могло было быть, любовное письмо ушедшей эпохе — и вещь в себе. «Голливуд» — сериал о том, как должно было быть. Само его появление на экранах встраивается в сюжет, подкрепляя тезис о том, что нет ничего невозможного. Это, как водится у Мерфи, песнь униженных и оскорбленных. Проект во многом наследует его «Позе», прославлявшей вог-культуру и квир-коммьюнити Нью-Йорка 80-х. Но «Голливуд» более масштабен и всеобъемлющ, потому что посреди тотальной ревизии в нем саднит полуавтобиографический нерв.

В свое время Мерфи хотел запустить спин-офф своего первого хита «Части тела», где в центре оказался бы трансгендерный персонаж. Канал FX зарубил проект на корню, испугавшись реакции рекламодателей; не помогло даже имя Брэда Питта в числе исполнительных продюсеров. Шоураннеру понадобилось около десяти лет, в течение которых вышли «Хор», «Американская история ужасов», «Американская история преступлений», «Королевы крика» и «Вражда», чтобы получить возможность делать все, что заблагорассудится. Поэтому каждый разговор о том, что «Пэг» уничтожит Ace Studios, ощущается прожитым и прочувствованным на собственной шкуре.

close Кадр из сериала «Голливуд» (2020) Кадр из сериала «Голливуд» (2020) Ryan Murphy Productions

При этом шоу не имеет цели вскрыть лживую и порочную сущность Голливуда и вывести кого-то на чистую воду. Сериал целиком построен на наивной, но заразительной и непоколебимой вере в силу искусства. Ради высокой идеи Мерфи готов давать вторые шансы. Возможность поступить правильно получат и основатель студии Эйс Эмберг (Роб Райнер), называющий собственных актрис «шлюхами», и абьюзер Уилсон. Еще шоу будет неоднократно напоминать, что не стоит судить по одежке. Сперва Джек покажется привилегированным белым гетеросексуальным мужчиной, чья функция — демонстрировать несправедливость существующей системы. Он не проявляет явных признаков таланта, студия заключает с ним контракт лишь потому, что видит в нем прибыльный кусок мяса. По-настоящему в него поверит только Эллен Кинкейд (Холланд Тейлор), единственная женщина в руководстве Ace Studios. И окажется права. А сутенер Эрни Уэст (Дилан Макдермотт) обернется чуть ли ни самым надежным моральным камертоном.

«Голливуд» — удивительная сказка, способная растопить любое сердце. Возможно, Мерфи прав, и искусство действительно способно менять мир. Возможно, после «Голливуда» чуть больше людей поймет, почему так важна была победа «Лунного света» на «Оскаре». Почему успех «Паразитов» — это замечательно, и не нужно возвращаться к «Унесенным ветром», как мечтает Дональд Трамп (с ним, надо полагать, будет отдельный разговор в продолжении «Политика»). И почему у каждого должна быть возможность увидеть на экране кого-то похожего на себя.