«Теперь я мачо мэн»: Гагарину сильно рассмешили на «Голосе»

20 марта на Первом канале состоялся шестой выпуск седьмого сезона музыкального проекта «Голос. Дети», в рамках которого прошел очередной этап слепых прослушиваний. По итогам минувшей пятницы в командах Басты и Меладзе оказалось по 13 участников, а к Полине Гагариной присоединились 12 исполнителей.

Новый эпизод открыл Матвей Беляев с песней «Я ночной хулиган» Димы Билана. Первым к нему повернулся Валерий Меладзе, но вскоре присоединилась Гагарина, которой мальчик был несказанно рад. Беляев признался, что на ее концерте в Череповце именно он кричал: «Полина, ты лучшая!». Выбор оказался очевиден — участник пополнил ряды конкурсантов наставницы.

Второй покорять судей отправилась София Фоменко с песней «Girls Just Want to Have Fun» Роберта Хазарда. Единственным на красную кнопку нажал Меладзе, обеспечив тем самым 100% попадание вокалистки в команду.

Следом на сцене вышла Арина Орлова, исполнив лиричную и трогательную композицию Билли Айлиш «idon'twannabeyouanymore». Выбор песни и номера оказался беспроигрышным — к юной певице повернулись все наставники. «Идти нужно не к тому замечательному человеку, который повернулся первый, а туда, куда лежит твое сердце», — посоветовал Баста. После долгих размышлений Орлова остановила свой выбор на команде Меладзе.

По-настоящему удивился своему попаданию в шоу Геннадий Перевердиев, когда Полина Гагарина повернулась к нему в финале песни. Певица оценила выбор композиции — юный вокалист исполнил хит Николая Баскова «Натуральный блондин» (не трудно догадаться, какого цвета волосы у Перевердиева). В качестве бонуса мальчик спел «авторский рок». «Я был белый и пушистый. Папин мальчик, мамин мальчик, а теперь я просто мачо мэн!», — заявил Перевердиев, чем рассмешил свою наставницу.

С первых же нот к 10-летней Ксении Мисюриной повернулись Баста и Полина Гагарина. Девочка исполнила рок-н-ролльный номер с песней «Я выбираю тебя» группы «Моральный кодекс». Первым к уговорам приступил Баста: «Ничего говорить не надо: все у нее супер, все у нее замечательно. Отличная прическа, супер костюм, настроение и группа поддержка — все это суперкоманда Басты!». Гагарина же пообещала брать Мисюрину на уроки мастерства по тому, как держаться на сцене, если ей когда-нибудь посчастливиться снова вести взрослый «Голос». В итоге слова подействовали лучшим образом — Мисюрина выбрала команду Гагариной.

Без лишних слов и уговоров москвичка Дарья Киселева пополнила команду Басты. 10-летняя вокалистка показала зажигательный номер под песню «Toy» победительницы «Евровидения-2018», израильтянки Нетты.

Последней свои звездные несколько минут использовала Алина Штырняева с композицией «One Day» Златы Огневич. К исполнительнице повернулись все наставники. После выступления зал наполнился громкими аплодисментами, а Гагарина и Меладзе вовсе аплодировали стоя. Поскольку у Басты осталось одно место в команде, Штырняева автоматически попала к рэперу.

По итогам выпуска от 20 марта этап прослушиваний завершился. Команды укомплектованы. Впереди конкурсантов ждет этап «поединки».