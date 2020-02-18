«Как Толстые и Успенские»: Григорий Гладков поздравил Геннадия Гладкова

Народный артист России композитор Геннадий Гладков отмечает 85-летний юбилей. Автора музыки к популярным советским картинам и мультфильмам поздравил его однофамилец и коллега Григорий Гладков.

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«Я хочу поздравить Геннадия Игоревича с юбилеем и пожелать ему здоровья и долгих лет жизни. Мы все, Гладковы, гордимся, что среди нас живет гений. А, бесспорно, это композитор-гений. Вообще, наша фамилия творческая, такая же как Толстые, Успенские. Есть драматург Александр Гладков, написавший «Гусарскую балладу» в стихах, есть Федор Гладков, ну и я — музыкант Григорий Гладков.

Если говорить древним языком, то Геннадий Игоревич — это мастер, а я и остальные музыканты, носящие фамилию Гладков, мы — подмастерья. Мы учимся у него мастерству и для нас он не просто гордость, а действительно — гений, носящий фамилию Гладков», — сказал член Союза композиторов в беседе с «Газетой.Ru».

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в музыкальной семье — его дед аккомпанировал Лидии Руслановой, отец работал в оркестре Александра Цфасмана, один его дядя пел цыганские романсы, а второй — играл в джаз-бэнде и иногда брал племянника с собой на репетиции.

Тем не менее из-за тяжелых послевоенных условий после школы будущий композитор трудоустроился в НИИ органических продуктов и красителей. Впрочем, долго он там не задержался — сначала Гладков перешел в школу при московской консерватории, а с 1963 года начал преподавать сам.

На 1966 год приходится первый опыт работы Гладкова как автора музыки к мультфильмам. По его словам, на этот шаг его подтолкнул актер Василий Ливанов.

«Моему другу Василию Ливанову, оканчивавшему режиссерский курс, нужен был композитор, который бы написал музыку к дипломному мультфильму «Самый, самый, самый, самый». А я в то время тоже оканчивал консерваторию. В общем, Вася обратился ко мне — я не мог отказаться. Не только потому, что были с ним в дружеских отношениях, но и поскольку мультипликация — мой любимый жанр», — рассказывал он.

Широкую популярность Гладкову принесла музыка к мультфильмам «Бременские музыканты» и «Малыш и Карлсон», за которыми последовали «Как львенок и черепаха пели песню», «Голубой щенок» и «Ограбление по…».

Помимо музыки к мультфильмам, он также сделал себе имя как один из самых востребованных кинокомпозиторов. Среди его самых ярких работ в игровом кино — «Джентльмены удачи», «Точка, точка, запятая», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Ты — мне, я — тебе», «Собака на сене», «Дульсинея Тобосская», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чокнутые» и многие другие.

За долгую карьеру Гладкова у него успело сложиться несколько тандемов, среди которых — сотрудничество с поэтом Юрием Энтиным и певцом Юлием Кимом. Отдельное место в его творчестве занимала работа с режиссером Марком Захаровым — Гладков написал музыку ко всем его фильмам.

«Мы с Марком Захаровым начали сотрудничать сразу и в театре, и в кино. Он пригласил меня писать музыку к фильму «Стоянка поезда — две минуты», одновременно в театре я писал музыку к спектаклю «Проснись и пой». Конечно, я не знал, что мы будем работать так долго», — говорил Гладков.

По словам композитора, работать с Захаровым было непросто, так как тот жестко следил за тем, чтобы музыка Гладкова подходила «исключительно для конкретного фильма или спектакля» и, несмотря на отсутствие музыкального образования, чутко реагировал на малейшие отклонения.

«Самое мое любимое произведение — это музыка к телевизионному фильму «Обыкновенное чудо» режиссера Марка Захарова. Затем эту музыку я переделал в мюзикл, который потом поставили на многих театральных сценах. Для меня она самая любимая. Я считаю, что она довольно оригинальная, хоть и не такая популярная, как «Бременские музыканты», — признавался Гладков.

После распада СССР Гладков все реже стал писать музыку к популярным игровым и анимационным фильмам. Он признавался, что практически не слышит яркой музыки в современном кино и крайне редко интересуется автором той или иной композиции.

«В основном музыка никакая: общие места, некая аморфная нотная масса. А почему так получилось… Раньше, когда многое запрещалось, мы все равно пытались создавать нечто интересное, но при этом профессиональное. К нам могли придираться с точки зрения идеологии, но к музыке трудно было предъявить внятные претензии», — объяснял он ситуацию с музыкой к сегодняшним фильмам.

Говоря о задачах, которые стоят перед популярными композиторами, Гладков подчеркивал, что хорошая мелодия «не может быть ни на что похожа» и должна иметь определенные истоки, «будь то народная песня или джазовая композиция».

«Вообще, хороший композитор всегда умеет совмещать собственный профессионализм (грубо говоря, консерваторское образование) с той жизнью, которой живут обычные люди. Он не имеет права быть снобом, должен слышать, чувствовать и понимать ту музыку, которая несется из окон и звучит на танцплощадках. Иначе его не поймут», — пояснял он.

В новом веке музыка Гладкова, на которой успело вырасти несколько поколений, была признана как представителями официальной культуры, так и видными деятелями андеграунда — в 2002 году указом президента России Владимира Путина композитор был удостоен звания Народного артиста, и в том же году его песню «Луч солнца золотого» спел на своем альбоме «Звездопад» патриарх сибирского панка Егор Летов.