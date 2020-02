Соломоново решение: что известно о финале «Очень странных дел»

После появления новостей о том, что четвертый сезон сериала «Очень странные дела» может стать последним для проекта, источники сообщили о планах руководства Netflix разбить его на две части.

Согласно их данным, изначально четвертый сезон действительно рассматривался как последний для «Очень странных дел», однако сейчас создатели решили расширить сюжет, что потребует дополнительное эфирное время.

Сообщается, что вторая часть может быть обозначена как пятый сезон, но по сути будет второй половиной четвертого сезона, так как продолжит его сюжетную линию.

Реклама

Одной из причин, по которым руководство Netflix могло решиться пойти на такой шаг, аналитики называют необходимость в пространстве для завершения повествования, выстраивавшегося с первого сезона, которую почувствовали шоураннеры.

Помимо этого, в Netflix с большой долей вероятности хотят получить максимум от проекта до его завершения. В данном случае компания может прибегнуть к приему студии Disney, также разделившей на две части завершающую часть супергеройской саги «Мстители» ради большей прибыли.

О том, что четвертый сезон шоу может стать последним, американские СМИ сообщили после новостей о многолетнем контракте, который заключили его создатели, Мэтт и Росс Дафферы, с Netflix на создание новых шоу. Предполагалось, что решение заключить договор с ними было принято, так как «Очень странные дела» близки к завершению».

При этом в октябре 2019 года источники портала We got this covered рассказали о планах студии Warner Bros. пригласить Дафферов для работы над экранизацией комиксов DC «Темная лига справедливости», разговоры о которой ведутся на протяжении нескольких лет. Сообщалось, что компанию постановщикам должен был составить Майкл Флэнеган, режиссер фильма «Доктор сон», продолжения хоррора «Сияние».

Однако по условиям «девятизначного контракта» с Netflix Дафферы не смогут сотрудничать с другими студиями и будут обязаны на протяжении нескольких лет работать только над проектами для стримингового сервиса.

«Брат­ья Даффер и их «Очень странные дела» завоевали поклонников по всему миру, и мы рады расширить наши отношения с ними, чтобы их живое воображение помогало в воплощении других кинопроектов и сериалов, которые будут любить наши зрители», — прокомментировал сотрудничество с режиссерами главный менеджер по контенту Netflix Тед Сарандос.

Летом 2019 года стало известно, что в течение первых четырех дней после премьеры третьего сезона «Очень странных дел» его посмотрели более 40 млн пользователей Netflix, что стало лучшим показателем для сервиса за указанный период.

«Вся команда Netflix — начиная с первой встречи и заканчивая выпуском третьего сезона «Очень странных дел» — была просто сенсацией, предоставляя нам ощутимую поддержку, руководство и творческую свободу, о которой мы всегда мечтали. Мы не можем дождаться, чтобы рассказать больше историй вместе», — говорили Дафферы о своем сотрудничестве с компанией.

Исполнитель одной из ролей в сериале Финн Вулфард в конце января заявил, что съемки следующего сезона начнутся в течение одного-двух месяцев.

«Мы начнем уже скоро – через месяц или два. Мы только что получили сценарии, которые я еще не читал. До недавнего времени у нас не было никакого представления о том, что будет в этом сезоне», — рассказывал он.

По его словам, братья Даффер очень педантично подходят ко времени, когда актерам будут выданы сценарии, так как пишут их по мере съемок.