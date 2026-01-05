На Украине зафиксировали взлет российских бомбардировщиков-ракетоносцев

«ВО»: ВСУ сообщили о взлете около 10 российских ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160

Вооруженные силы Украины (ВСУ) зафиксировали взлет российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель» («ВО»).

«Противник сообщает о взлете около 10 ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160. Видимо, к утру будет очередной массированный удар», — отмечается в сообщении.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

30 декабря Вооруженные силы РФ ударили оперативно-тактическими комплексами «Искандер» по заводам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Харькове и Одессе. Цели были атакованы синхронно. Также ночью и утром российская авиация нанесла бомбовые удары по силам ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. Для атаки использовались авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Российские войска накануне переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК на Украине. Основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов. В результате атаки в украинской столице наблюдались перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры заявили, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.

Ранее на Западе назвали атаки России по Одессе ответом на обстрелы гражданских судов.