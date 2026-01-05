Трамп назвал «похищение» подходящим словом для захвата Мадуро

Трамп: «похищение» — подходящее слово для военной операции по захвату Мадуро

Президент США Дональд Трамп считает «похищение» подходящим словом для проведенной американскими военными операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его слова приводит РИА Новости.

«Это («похищение». — «Газета.Ru») неплохой термин», — сказал он, беседуя с журналистами на борту своего самолета.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Мнения международного сообщества об американской операции в Венесуэле, в результате которой был захвачен Николас Мадуро, разделились. Одни называют действия США концом международного права, другие полагают, что Дональд Трамп поступил «как лидер свободного мира». Как в мире оценивают действия Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о возможности повторного нападения на Венесуэлу.