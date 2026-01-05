Трамп заговорил о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что администрация обсуждал с членами Конгресса возможность введения новых санкций против России. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Флориды в Вашингтон, трансляцию вел Белый дом.
Отвечая на соответствующий вопрос, американский лидер отметил, что тема санкций находится в постоянной повестке.
«Мы обсуждаем это все время», — сказал Трамп.
При этом он сделал ремарку относительно одного из инициаторов ужесточения режима, сенатора Линдси Грэма, отметив, что общается с ним в основном в рабочем порядке по законодательным инициативам.
В конце декабря политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что США могут отменить введенные против России санкции после заключения мирного соглашения по Украине.
Ранее Трамп заявил о тяжелом положении российской экономики.