Трамп заговорил о новых санкциях против России

Трамп: я обсуждал с членами Конгресса возможность ужесточения санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что администрация обсуждал с членами Конгресса возможность введения новых санкций против России. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Флориды в Вашингтон, трансляцию вел Белый дом.

Отвечая на соответствующий вопрос, американский лидер отметил, что тема санкций находится в постоянной повестке.

«Мы обсуждаем это все время», — сказал Трамп.

При этом он сделал ремарку относительно одного из инициаторов ужесточения режима, сенатора Линдси Грэма, отметив, что общается с ним в основном в рабочем порядке по законодательным инициативам.

В конце декабря политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что США могут отменить введенные против России санкции после заключения мирного соглашения по Украине.

Ранее Трамп заявил о тяжелом положении российской экономики.