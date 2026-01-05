СМИ раскрыли, когда Трамп проинформирует конгресс о позиции по Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа проинформирует группу конгрессменов о позиции по Венесуэле в ходе закрытого брифинга в понедельник, 5 января. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник

«Чиновники администрации Трампа проинформируют группу из отдельных законодателей от обеих партий по Венесуэле на засекреченном мероприятии в понедельник вечером», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, на мероприятии, которое запланировано на 17:30 по местному времени (01:30 мск во вторник), будут присутствовать члены комитетов сената и палаты представителей по иностранным делам, а также комитета по делам вооруженных сил.

От Белого дома брифинг посетят глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь США Марко Рубио, генпрокурор Пэм Бонди, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и глава объединенного комитета начальника штабов Пентагона Дэн Кейн.

До этого газета New York Times писала, что демократы в конгрессе США возмущены тем, что администрация Трампа до сих пор не проинформировала их об операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент США назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Ранее стало известно, что суд над Мадуро пройдет в Нью-Йорке 5 января.