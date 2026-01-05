Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских нефтяных компаний возобновить работу в Венесуэле. Трансляцию его выступления ведет Белый дом.

По утверждению американского лидера, крупный бизнес готов не только вернуться в страну, но и инвестировать значительные средства в развитие ее инфраструктуры.

«Туда придут крупные нефтяные компании. Они восстановят инфраструктуру. Они будут инвестировать… Они очень хотели бы попасть туда», — сказал Трамп.

Как заявлял бывший итальянский парламентарий, ответственный за внешнюю политику партии «Суверенная и народная демократия» Пино Кабрас, операция США в Венесуэле направлена на установление контроля над мировым рынком нефти, что является основой для поддержания силы доллара.

3 января ВС США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны, а также его супругу. 4 января самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке. Дональд Трамп заявил, что Мадуро с женой предстанет перед судом. Глава Белого дома обвинил венесуэльского лидера в наркотерроризме и других преступлениях.

Ранее американские СМИ раскрыли странную причину похищения Мадуро.