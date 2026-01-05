Размер шрифта
Трамп назвал первостепенную задачу США в Венесуэле

Трамп: США думают о ремонте нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, а не о выборах
Соединенные Штаты в настоящий момент думают больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о проведении в республике выборов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета, передает ТАСС.

По его словам, страной управляли ужасным образом, в результате чего там появился бардак. Трамп отметил, что нефть в республике добывают в крайне небольших объемах.

«Мы обеспечим приход крупных нефтяных компаний, они починят инфраструктуру, они будут инвестировать», — — заявил глава Белого дома.

Выборы в Венесуэле состоятся «в подходящий момент», добавил американский лидер.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Ранее Трамп высказался о вероятности выборов в Венесуэле.

