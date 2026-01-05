Размер шрифта
Трамп рассчитывает на скорое достижение договоренности с Россией по Украине

Трамп надеется на скорое достижение договоренности с Россией по Украине
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение договоренности с Россией по вопросу Украины в обозримом будущем. Трансляцию его выступления ведет Белый дом.

В своем заявлении американский лидер отметил, что рассчитывает на возможность нахождения взаимоприемлемого решения. При этом Трамп уточнил, что не ставит «крайний срок» в вопросе урегулирования конфликта, указывая на сложность и многофакторность ситуации.

3 января Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что американская сторона хочет прекращения конфликта на Украине. Глава Белого дома напомнил, что конфликта на Украине не случилось бы, если бы он был президентом. Трамп подчеркнул, что «не в восторге» от подхода президента РФ Владимира Путина к урегулированию.

Он добавил, что думал, что урегулирование ситуации на Украине будет «легким», однако позже оказалось, что «это не так».

Ранее в США предупредили об опасности сделки Зеленского с Трампом. 

