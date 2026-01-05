Размер шрифта
Трамп назвал Венесуэлу «мертвой страной»

Трамп заявил о желании «вернуть к жизни» Венесуэлу
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал Венесуэлу «мертвой страной», отметив при этом, что Соединенные Штаты должны ее восстановить. Трансляцию его выступления ведет Белый дом.

«Венесуэла сейчас - мертвая страна. Мы должны вернуть ее к жизни», – сказал он журналистам.

До этого американский лидер обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина, и не исключил военную операцию против него по примеру той, что была проведена против венесуэльского президента Николаса Мадуро. В ответ на это Петро призвал американского коллегу прекратить распространять клеветнические обвинения в его адрес. Он подчеркнул, что за 50 лет борьбы в Колумбии с наркокартелями его имя никогда не фигурировало в судебных материалах.

3 января американские вооруженные силы нанесли удар по Венесуэле. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса.

Ранее Трамп раскрыл подробности операции по захвату Мадуро в Венесуэле.

