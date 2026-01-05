Трамп высказался о возможности повторного нападения на Венесуэлу

Трамп: США не считают, что придется вновь применять военную силу к Венесуэле

Вашингтон не видит необходимости в повторном применении военной силы против Венесуэлы после захвата президента южноамериканской республики Николаса Мадуро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета, передает ТАСС.

«Мы были полностью готовы действовать. Однако мы не считаем, что нам это понадобится», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности повторного нового нападения на Венесуэлу.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Мнения международного сообщества об американской операции в Венесуэле, в результате которой был захвачен Николас Мадуро, разделились. Одни называют действия США концом международного права, другие полагают, что Дональд Трамп поступил «как лидер свободного мира». Как в мире оценивают действия Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

