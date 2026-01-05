Трамп не верит в атаку на резиденцию Путина

Трамп заявил, что не верит в попытку атаки ВСУ на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в факт нанесения Украиной удара по государственной резиденции президента России. Трансляцию его выступления вел Белый дом.

Комментируя тему возможного обстрела объекта в Новгородской области, американский лидер выразил сомнение.

«Я не верю, что этот удар имел место», — сказал Трамп.

Он уточнил, что, по его данным, «что-то произошло достаточно близко», но это не было атакой на резиденцию.

Отвечая на вопрос, почему ранее он критически отозвался о возможной атаке, Трамп пояснил, что тогда информация была непроверенной.

«Теперь, когда мы смогли проверить… Мы не считаем, что это произошло», — заявил он.

В завершение президент США добавил, что надеется на урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

В ночь с 28 на 29 декабря беспилотники ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали «недипломатический» ответ. Украина отрицает свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о личном участии Зеленского в планировании атак на резиденцию Путина.