Обозреватель RT и бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид назвала текущие политические процессы в США «падением американской империи». Ее слова передает РИА Новости.

«Американцы сыты по горло бесконечными войнами. Я вижу упадок, подобный падению Римской империи, и сейчас мы наблюдаем падение американской империи. Мне кажется, это похоже на распад Советского Союза, и сейчас США погружается в хаос», — подчеркнула Рид.

В то же время Рид призвала действующего президента США Дональда Трампа «взяться за ум» и заняться внутренней политикой. По ее мнению, если американский лидере не переключится на проблемы внутри страны, то Соединенные Штаты могут не выдержать еще четыре года подобного существования.

До этого американский экономический обозреватель Мартин Армстронг высказал мнение, что страны НАТО готовы использовать перемирие на Украине, предложенное Трампом, для полномасштабной войны с РФ. При этом эксперт предупредил Россию, что контингент европейских войск, в случае его размещения на Украине, будет использован для провокаций.

