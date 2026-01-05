Трамп завил о возможном ударе США по Ирану

Трамп: США могут нанести удар по Ирану в случае жертв среди во время протестов

Соединенные Штаты могут нанести вооруженный удар по Ирану в случае появления жертв среди населения во время протестов, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова передает ТАСС.

«Мы следим за ними (протестами в Иране - прим. ред.) крайне пристально», — подчеркнул глава Белого дома.

Американский лидер дал понять, что будут последствия, если последуют жертвы среди протестующего населения исламской республики.

«Я полагаю, что их ждет очень жесткий удар от Соединенных Штатов», — резюмировал Трамп.

Американский лидер сообщил об этом журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в поместье Мар-а-Лаго рождественские праздники. Также он ответил на вопрос представителей СМИ о планах присоединения к США Гренландии. Глава Белого дома заявил, что корабли Китая и России якобы уже окружают датский остров, поэтому «с точки зрения национальной безопасности» Соединенным Штатам «необходима» Гренландия.

Ранее Трамп не исключил военную операцию в Колумбии из-за кокаина.