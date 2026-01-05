Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп завил о возможном ударе США по Ирану

Трамп: США могут нанести удар по Ирану в случае жертв среди во время протестов
Aaron Schwartz/Reuters

Соединенные Штаты могут нанести вооруженный удар по Ирану в случае появления жертв среди населения во время протестов, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова передает ТАСС.

«Мы следим за ними (протестами в Иране - прим. ред.) крайне пристально», — подчеркнул глава Белого дома.

Американский лидер дал понять, что будут последствия, если последуют жертвы среди протестующего населения исламской республики.

«Я полагаю, что их ждет очень жесткий удар от Соединенных Штатов», — резюмировал Трамп.

Американский лидер сообщил об этом журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в поместье Мар-а-Лаго рождественские праздники. Также он ответил на вопрос представителей СМИ о планах присоединения к США Гренландии. Глава Белого дома заявил, что корабли Китая и России якобы уже окружают датский остров, поэтому «с точки зрения национальной безопасности» Соединенным Штатам «необходима» Гренландия.

Ранее Трамп не исключил военную операцию в Колумбии из-за кокаина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561379_rnd_6",
    "video_id": "record::1f1b4b35-10ad-42ec-a5e0-74cd5f77d4f1"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+