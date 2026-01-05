Трамп рассказал, почему ЕС нуждается в передаче Гренландии США

Трамп: ЕС с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы США владели Гренландией

Президент США Дональд Трамп считает, что Евросоюз (ЕС) с точки зрения обороны якобы нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета, передает РИА Новости.

«Нам необходима Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Европейскому союзу тоже необходимо, чтобы она принадлежала нам», — заявил он журналистам.

По словам американского лидера, Дания, которая контролирует остров в настоящий момент, не способна обеспечить безопасность США и Евросоюза. Трамп в очередной раз заявил, что корабли Китая и России якобы уже окружают датский остров.

4 января Трамп после военной операции в Венесуэле вновь заявил о своих притязаниях на Гренландию.

В этот же день супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

