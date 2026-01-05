Жительница ДНР рассказала, как ВСУ поставили в частном дворе машину с боеприпасами

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставили в частном дворе поселка Ставки Краснолиманского района в Донецкой народной республики (ДНР) машину с боеприпасами. Об этом сообщила РИА Новости жительница населенного пункта, которая покинула свой дом.

По ее словам, украинские военные попросили ее мужа разрешить им поставить машину во дворе их дома под «аркой винограда». Мужчина сказал, что у него маленький ребенок, и ему бы не хотелось, чтобы около дома стоял военный транспорт. Солдаты сказали, что автомобиль пустой, и семье нечего бояться.

«Когда муж заглянул туда — машина полностью была забита снарядами и боеприпасами… Когда ВСУ пришли, муж говорит: «Заберите машину свою, потому что, у меня дети. Зачем оно мне надо», — рассказала беженка.

Муж настоял, чтобы бойцы ВСУ отогнали транспорт в другое место, добавила женщина.

30 декабря беженка Галина Кулик рассказала, что украинские операторы беспилотников запускали дроны во дворах многоквартирных домов в Красноармейске в ДНР.

Ранее беженка из Красноармейска рассказала об угрозах ВСУ «стереть» город при отступлении.