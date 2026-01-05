Трамп сообщил, кто сейчас управляет Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас управляют Венесуэлой. Об этом пишет РИА Новости.

«Не спрашивайте меня, кто здесь главный, потому что я вам отвечу, и ответ будет очень убедительным. Главные здесь мы», — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналиста о том, кто сейчас управляет Венесуэлой.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.

4 января самолет, предположительно, с венесуэльским лидером на борту приземлился в штате Нью-Йорк. Как отмечал Трамп, американские военные привезут Мадуро сначала в Нью-Йорк, после чего власти США решат, где именно он с женой предстанет перед судом.

По словам Трампа, его венесуэльский коллега «больше не является президентом», а управление Венесуэлой «до передачи власти» будет осуществляться Соединенными Штатами.

