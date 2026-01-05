Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Лидер демократов назвал действия американских сил против Венесуэлы «актом войны»

Лидер демократов Джеффрис назвал действия США в Венесуэле актом войны
Global Look Press

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис оспорил заявление администрации Дональда Трампа о том, что операция по задержанию президента Венесуэлы была исключительно правоохранительной акцией. В интервью телеканалу NBC политик назвал ее «актом войны», требующим одобрения Конгресса.

Ранее госсекретарь Марко Рубио утверждал, что разрешения законодателей не требовалось, так как речь шла не о вторжении, а о задержании лица, обвиняемого в наркоторговле. Джеффрис с этим не согласился, указав на масштаб привлеченных сил.

«Это была не просто операция по борьбе с наркотиками. Это был акт войны. В ней участвовал отряд «Дельта»... Это была военная операция с участием... тысяч военнослужащих, по меньшей мере 150 военных самолетов, возможно, десятков кораблей... Поэтому, конечно же, это была военная операция, и в соответствии с конституцией только конгресс имеет право объявлять войну и санкционировать подобные действия», — заявил лидер демократов.

Он также сообщил, что на следующей неделе, когда Конгресс вернётся к работе, демократы планируют законодательные меры, чтобы запретить подобные операции без прямого одобрения палаты.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.

4 января самолет, предположительно, с венесуэльским лидером на борту приземлился в штате Нью-Йорк. Как отмечал Трамп, американские военные привезут Мадуро сначала в Нью-Йорк, после чего власти США решат, где именно он с женой предстанет перед судом.

Ранее в Британии заявили, что атака США на Венесуэлу сыграла на руку России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561133_rnd_3",
    "video_id": "record::4735fc22-a798-4711-95df-b18de925d894"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+