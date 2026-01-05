Трамп заявил о гибели граждан Кубы в ходе операции армии США в Венесуэле

Трамп: в ходе операции США в Венесуэле погибло много кубинцев, охранявших Мадуро

Много граждан Кубы было убито в ходе операции Вооруженных сил США в Венесуэле. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Вчера погибло много кубинцев, которые пытались его (президента Венесуэлы Николаса Мадуро — прим. ред.) защитить... На другой стороне было много смертей. На нашей стороне не было», — сказал Трамп.

4 января газета The New York Times писала со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, что число погибших в результате операции США в Венесуэле увеличилось до 80.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес. По словам главы Белого дома, американские военные привезут Мадуро сначала в Нью-Йорк, после чего власти США решат, где именно он с женой предстанет перед судом.

Ранее в США назвали полностью сфабрикованными причины атаки на Венесуэлу.