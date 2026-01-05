Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп заявил о гибели граждан Кубы в ходе операции армии США в Венесуэле

Трамп: в ходе операции США в Венесуэле погибло много кубинцев, охранявших Мадуро
Aaron Schwartz/Reuters

Много граждан Кубы было убито в ходе операции Вооруженных сил США в Венесуэле. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Вчера погибло много кубинцев, которые пытались его (президента Венесуэлы Николаса Мадуро — прим. ред.) защитить... На другой стороне было много смертей. На нашей стороне не было», — сказал Трамп.

4 января газета The New York Times писала со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, что число погибших в результате операции США в Венесуэле увеличилось до 80.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес. По словам главы Белого дома, американские военные привезут Мадуро сначала в Нью-Йорк, после чего власти США решат, где именно он с женой предстанет перед судом.

Ранее в США назвали полностью сфабрикованными причины атаки на Венесуэлу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561253_rnd_7",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+