Мошенники обещают россиянам открыть счета в Турции

В Турции участились случаи мошенничества при открытии банковских счетов для граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком государственном банке.

«В группах в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появляются сообщения от имени государственных и частных банков с предложением открыть счет без вида на жительство в Турции. К сожалению, на их уловки попадаются», — сообщил источник.

Как отметил представитель финансовой организации, в последнее время турецкие банки стали регулярно получать жалобы от россиян. Он пояснил, что для открытия банковского счета в турецком банке гражданам РФ требуется либо ВНЖ, либо разрешение на работу. Тогда как оформление счета проходит после проверки предоставленной информации головным офисом банка.

До этого сообщалось о новых схемах мошенников с письмами о якобы доставленном онлайн-заказе. По этой схеме аферисты отправляют информацию о том, что посылка находится на хранении. Чтобы узнать способ получения заказа, жертве обмана приходится пройти по прикрепленной ссылке. Впоследствии, перейдя по ней, жертва теряет контроль над устройством из установки вредоносного ПО.

