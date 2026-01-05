Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Мошенники обещают россиянам открыть счета в Турции

РИА Новости: мошенники обещают россиянам открыть счета в Турции без ВНЖ
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Турции участились случаи мошенничества при открытии банковских счетов для граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком государственном банке.

«В группах в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появляются сообщения от имени государственных и частных банков с предложением открыть счет без вида на жительство в Турции. К сожалению, на их уловки попадаются», — сообщил источник.

Как отметил представитель финансовой организации, в последнее время турецкие банки стали регулярно получать жалобы от россиян. Он пояснил, что для открытия банковского счета в турецком банке гражданам РФ требуется либо ВНЖ, либо разрешение на работу. Тогда как оформление счета проходит после проверки предоставленной информации головным офисом банка.

До этого сообщалось о новых схемах мошенников с письмами о якобы доставленном онлайн-заказе. По этой схеме аферисты отправляют информацию о том, что посылка находится на хранении. Чтобы узнать способ получения заказа, жертве обмана приходится пройти по прикрепленной ссылке. Впоследствии, перейдя по ней, жертва теряет контроль над устройством из установки вредоносного ПО.

Ранее экономист предрек усиление контроля за финансовыми операциями россиян в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561151_rnd_6",
    "video_id": "record::abe70da1-9c98-4795-a34c-232f29c1bf53"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+