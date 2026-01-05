Трамп назвал выборы в Венесуэле второстепенной задачей

Проведение президентских выборов является второстепенной задачей для Венесуэлы. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в беседе с New York Post.

В ходе интервью политика спросили о готовности поддержать кандидатуру оппозиционного экс-депутата венесуэльского парламента Марию Корину Мачадо на потенциальных выборах.

«Мы должны управлять страной, соблюдая закон и порядок. Мы должны управлять страной таким образом, чтобы использовать в своих интересах имеющиеся у них экономические ресурсы — ценную нефть и другие ценные ресурсы», — сказал он, отвечая на вопрос о выборах в республике.

По мнению Трампа, победа Мачадо может быть возможна исключительно при его поддержке. Американский лидер отметил, что оппозиционные кандидаты в Венесуэле якобы не пользуются достаточной поддержкой для победы на выборах.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что республика стала «страной третьего мира, готовой к провалу».

Мнения международного сообщества об американской операции в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент Николас Мадуро, разделились. Одни называют действия США концом международного права, другие полагают, что Дональд Трамп поступил «как лидер свободного мира». Как в мире оценивают действия Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Венесуэлы подтвердили поддержку похищенного Мадуро.