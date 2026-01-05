Трамп заявил о падении Кубы

Трамп: Куба выглядит так, что готова пасть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба готова пасть. Об этом пишет РИА Новости.

«Куба готова пасть. Она выглядит так, что готова пасть», — сказал он журналистам.

При этом США даже не нужно предпринимать никаких действий против Кубы, поскольку «она просто падет», добавил глава Белого дома.

До этого Трамп заявил, что в ходе операции Вооруженных сил США в Венесуэле было ликвидировано «много кубинцев», которые защищали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

4 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что правительство Кубы может стать следующей целью американских властей после Венесуэлы. При этом Рубио отказался раскрывать, какие шаги Вашингтон может предпринять в отношении Кубы. Он лишь отметил, что «ни для кого не секрет», что США нельзя назвать «фанатом» нынешнего кубинского правительства.

3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес призвал мировое сообщество срочно отреагировать на атаку США на Венесуэлу. Политик подчеркнул, что Гавана решительно осуждает «преступное нападение» американских военных на республику.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Куба обсудила с США «мир без режима Мадуро».