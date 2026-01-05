Армстронг: контингент ЕС на Украине будет использован для провокаций против РФ

Американский экономический прогнозист Мартин Армстронг высказал мнение, что контингент европейских войск, в случае его размещения на Украине, будет использован для провокаций против России. Об этом эксперт написал на своей странице в соцсети Х.

«Как только британские и французские войска разместятся на Украине, начнется отсчет времени до «неожиданного» удара, в котором обвинят Россию», — предупредил эксперт.

Армстронг считает, что гарантии безопасности, на которых настаивает президент Украины Владимир Зеленский, направлены не на укрепление послевоенного порядка, а на дальнейшее продолжение конфликта.

«Это не гарантии безопасности, это гарантии эскалации и идеальная почва для провокации», — резюмировал экономический прогнозист.

До этого Армстронг назвал гарантии безопасности для Украины «бомбой замедленного действия». Эксперт подчеркнул, что Европа стремится к полномасштабной войне с РФ. Поэтому, по мнению американского эксперта, России следует остерегаться любых мирных планов по Украине.

Ранее Армстронг сообщил, что страны НАТО не смогут принять поражение Украины.