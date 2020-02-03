«Непонятный источник»: режиссер об отмене «Мастера и Маргариты»

Съемки фильма «Мастер и Маргарита» режиссера «Легенды №17» и «Экипажа» Николая Лебедева «заморозили», передает Telegram-канал Mash. Источник издания сообщил, что причиной стало решение голливудского постановщика База Лурмана снять свою версию романа Михаила Булгакова.

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«По невероятному стечению обстоятельств съемки российской версии остановили. Якобы из-за проблем с авторскими правами. Но реальность куда прозаичнее — авторы боятся конкуренции и сравнений с версией Лурмана», — утверждает собеседник.

«Газета.Ru» обратилась за комментарием к Лебедеву, однако режиссер отказался уточнять информацию, сославшись на условия договора.

«Я очень тронут вниманием к нашему проекту. К сожалению, я ничего не могу комментировать, поскольку мой режиссерский договор это исключает. Если поговорите с продюсерами, и они дадут разрешение, то я прокомментирую, — заявил постановщик. — Но, конечно, мне странно комментировать такие непонятные мне источники».

«Мастер и Маргарита» должен был стать одним из самых дорогих фильмов в России. Бюджет картины, согласно ТАСС, составил 800 млн рублей. Продюсерами выступили Константин Эрнст, Игорь Толстунов, Леонард Блаватник и Рубен Дишдишян. В касте, по словам Лебедева, должны были принять участие зарубежные актеры. Планировалось, что лента выйдет в прокат в 2021 году.

Изначально съемки «Мастера и Маргарита» должны были стартовать в марте-апреле 2019 года. В прошлом году в интервью радио Sputnik Лебедев рассказал, что производство откладывается на год-полтора (весну 2020-го).

«Мастер и Маргарита» — очень сложное произведение и не только в философском плане, но и в плане производственном. Его очень сложно переносить на экран, поскольку требуются очень серьезные средства», — пояснил режиссер.

В конце декабря Баз Лурманн, снявший «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж», получил права на экранизацию «Мастер и Маргарита». Вместе с австралийским режиссером над картиной будут работать продюсеры «Легенды №17» Светлана Мигунова-Дали, Наталья Рогаль и Грейс Ло, ранее управлявшая кинокомпанией Джона Кьюсака.

«С самого начала наша команда мечтала и считала База Лурмана идеальным режиссером для этой картины. И мы очень счастливы что это сложилось именно таким образом. Во-первых он глубоко знает роман Булгакова, более 20 лет он является поклонником этой книги. Он также относится с большим уважением к русской литературе и искусству. Он был неоднократно в России, в том числе — в музее Булгакова, ездил по Транссибирской магистрали», — рассказала «Газете.Ru» Мигунова-Дали.

Лурман известен своим современным подходом к экранизациям классических произведений. В частности, он перенес фильм «Ромео + Джульетта» с Леонардо Ди Каприо в главной роли в современный антураж — герои говорили на языке пьесы, но были одеты по последней моде, вели перестрелки из пистолетов и водили автомобили.

Последней на данный момент российской экранизацией романа является сериал Владимира Бортко, вышедший в 2005 году. Первую киноверсию представил в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина сербского режиссера Александра Петровича. В 1989-м Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году «Мастера и Маргариту» снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров картина вышла лишь спустя 17 лет.